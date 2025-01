Delta Air Lines festeggia 100 anni e ha lanciato dallo Sphere di Las Vegas i suoi nuovi e ambiziosi obiettivi per “trasformare l’esperienza di viaggio con iniziative che mettono al centro le persone” ha detto il ceo Ed Bastian nel corso dell’evento che ha dato inizio ai festeggiamenti per i 100 anni della compagnia.

“Nuove meraviglie come l’intelligenza artificiale, la rivoluzione digitale e la tecnologia sostenibile ci stanno dando strumenti incredibili per trasformare l’esperienza di viaggio – ha detto Bastian -. Ma in mezzo alla meraviglia della nuova tecnologia, abbiamo sempre capito che l'intero scopo dell'innovazione è quello di mettere al centro le persone”.

Il Delta Concierge

Fra le innovazioni, il vettore ha annunciato la nascita del Delta Concierge, uno strumento digitale integrato nell’app Fly Delta per ottimizzare i viaggi e creare momenti fluidi e personalizzati per ogni viaggiatore tramite l’intelligenza artificiale. Lo strumento, che la compagnia aerea definisce “quasi come un assistente personale”, è progettato per lavorare per conto del passeggero e rendere la pianificazione del viaggio più intuitiva. Quest'anno, Delta Concierge avviserà i passeggeri sui requisiti per il visto o sulle prossime date di scadenza del passaporto. Nei prossimi anni, Delta spera che lo strumento fornirà ai viaggiatori informazioni specifiche sulla destinazione, come gli aggiornamenti meteo, per aiutare nella preparazione del bagaglio.

Le partnership: Uber e Youtube

Due nuovi accordi faciliteranno e renderanno il viaggio più piacevole, quello con Uber e quello con Youtube.

Ed Bastian e il ceo di Uber Dara Khosrowshahi hanno annunciato una nuova partnership, che porterà vantaggi ai membri SkyMiles, che guadagneranno miglia ad ogni corsa o servizio di Uber. Una volta che Delta Concierge sarà pienamente operativo, lo strumento digitale lavorerà con Uber per aiutare i passeggeri a organizzare senza problemi una corsa prima del volo o quando arrivano all'aeroporto di destinazione. Consentirà inoltre ai viaggiatori di prenotare il servizio di taxi aereo elettrico con Joby negli anni a venire.

Delta ha anche annunciato una nuova ed esclusiva partnership con YouTube. Quest'anno, i membri potranno guardare i video dei loro YouTuber preferiti o ascoltare musica e artisti di podcast sulla maggior parte dei voli Delta.

La compagnia aerea si concentra inoltre su iniziative e tecnologie sostenibili per rivoluzionare il futuro del volo. Rafforzando il suo già lungo rapporto con Airbus, Delta diventerà un partner chiave del laboratorio di innovazione UpNext del costruttore europeo di aerei. Le due aziende esploreranno le prestazioni delle ali pieghevoli, rendendo il carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) più accessibile e conveniente.

“Si stima che l’80 percento o più della popolazione mondiale non abbia mai sperimentato un viaggio aereo – ha concluso Bastian -. Ecco perché, mentre continuiamo a espanderci come compagnia aerea internazionale, aumentare l'accesso del mondo ai viaggi non è solo un'opportunità, è una nostra responsabilità. Viviamo in un mondo diviso, ecco perché ciò che facciamo in Delta è così importante. Il nostro lavoro non è trasportare le persone. È unirle”.