La compagnia più puntuale del mondo è Aeromexico, mentre per partire sempre in orario è buona cosa imbarcarsi su un volo dall’aeroporto King Khalid di Riyadh. Lo dice Cirium, che ha rivelato la sua classifica dei vettori e degli aeroporti più puntuali al mondo contenuta nell’annuale On-Time Performance Review dedicata al 2024.

E dunque, la palma per la compagnia più puntuale al mondo va ad Aeromexico, che secondo i dati Cirium ha ottenuto l’86,7% di tasso di puntualità nel 2024. Saudia segue da vicino come seconda classificata, con l'86,35%, mentre Delta Air Lines si è assicurata il terzo posto con l'83,46%. Quarta classificata a livello globale è Latam Airlines mentre al quinto posto si colloca Qatar Airways.

A livello di continenti, Iberia Express, membro di IAG, domina la scena sia come compagnia aerea più puntuale in Europa, sia come compagnia aerea low cost più puntuale a livello mondiale. Japan Airlines si è classificata prima nella regione Asia-Pacifico, appena davanti ad All Nippon Airways.

Delta Air Lines ha continuato a dominare nel Nord America, mentre Copa Airlines ha ottenuto un traguardo storico, la decima vittoria in America Latina. FlySafair ha vinto anche come compagnia aerea più puntuale in Medio Oriente e Africa.

Focus sull’Europa

A livello europeo, alle spalle di Iberia Express, si classificano Iberia, Sas, Vueling e Norwegian. Escluse dalla prime cinque le grandi major europee, che non riescono ad arrivare al 79,23% di puntualità in arrivo, il risultato con cui Norwegian è entrata fra i primi 5 vettori nella graduatoria europea.

Gli aeroporti

A dominare la classifica degli aeroporti più puntuali è il King Khalid di Riyadh, con l’86,65% di voli in partenza che hanno decollato puntualmente. Alle sua spalle, il Jorge Chavez international airport di Lima, in Perù, seguito dal Benito Juarez international airport di Città del Messico.

Quarto posto per il Salt Lake City international airport, con l’83,80% di voli in partenza puntuali, e quinta piazza per l’Arturo Merino Benitez international airport di Santiago con l’82,84% di voli puntuali al decollo.

Il King Khalid di Riyadh si è ulteriormente distinto assicurandosi la vittoria nella categoria “Grandi aeroporti”. Il titolo di “Aeroporto di medie dimensioni” più puntuale è stato assegnato allo scalo internazionale Tocumen di Panama, base di partenza del vincitore latinoamericano Copa Airlines, mentre il vincitore nella categoria “Piccoli aeroporti“ è stato il Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo in Ecuador.

“In un settore definito dalla complessità operativa, siamo estremamente orgogliosi di celebrare le compagnie aeree e gli aeroporti che hanno fornito ai clienti i voli più puntuali e le migliori prestazioni nel 2024, riconoscendo la loro eccellenza operativa – dice Jeremy Bowen, ceo di Cirium -.Il 2024 è stato un anno difficile per le compagnie aeree, che hanno dovuto affrontare un'interruzione IT su larga scala e condizioni meteorologiche avverse e fuori stagione. Nonostante queste sfide, queste compagnie aeree e aeroporti hanno lavorato instancabilmente per garantire ai loro clienti un viaggio tranquillo e di arrivare a destinazione in tempo”.

Cirium ha anche assegnato due Platinum Awards: per le compagnie aeree, il premio è andato a Delta Air Lines per l'eccellenza operativa globale, mentre per gli aeroporti è stato premiato l’El Dorado di Bogotà, in Colombia.