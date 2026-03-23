I migliori scali al mondo:sul podio domina l’Oriente

Cinque su cinque. Tutte le prime posizioni dell’edizione 2026 del World’s Best Airport di Skytrax guardano ancora una volta all’estremo Oriente e premiano per la quattordicesima volta l’aeroporto Changi di Singapore, che si aggiudica anche altri quattro premi per diverse categorie: miglior ristorante aeroportuale al Mondo, il miglior aeroporto al Mondo nella categoria 60-70 milioni di passeggeri, il miglior servizio immigrazione aeroportuale al Mondo e il miglior aeroporto in Asia.

Il podio è stato poi completato dall’aeroporto internazionale di Incheon, a Seul, Tokyo Haneda, Hong Kong e nuovamente Tokyo con lo scalo di Narita. Una supremazia netta, quindi, fatta di qualità e varietà del servizio riconosciute ormai a livello internazionale.

L’Europa

Per l’Europa bisogna invece attendere il sesto posto con Parigi Charles de Gaulle, seguito da Roma Fiumicino, che conferma per il secondo anno la top ten a testimonianza del lavoro di continuo miglioramento effettuato negli ultimi anni. A seguire si trovano poi lo scalo di Istanbul, che fa ulteriori passi avanti non solo a livello di traffico, grazie alla crescita di Turkish Airlines, e Monaco di Baviera. Unico aeroporto nordamericano è invece quello di Vancouver, in decima posizione. A mani vuote invece gli Stati Uniti, che non piazzano nessuna realtà nelle prime venti posizioni.

I premi speciali

Tra i singoli premi spiccano tra gli altri quello per il miglior aeroporto per lo shopping, assegnato a Londra Heathrow, mentre il King Khalid di Riyadh ha ricevuto il premio per l’impressionante miglioramento del rating globale rispetto agli anni precedenti, grazie anche alla recente apertura del nuovo Terminal Internazionale 2 rinnovato. Un premio speciale anche per Fiumicino, scelto come primo fra gli scali del Sud Europa.

Va rilevata anche l’assenza in questa competizione dell’aeroporto di Doha. Che aveva annunciato in precedenza “di ritirarsi da tutte le esposizioni esterne, conferenze, eventi di settore, attivazioni e programmi di premiazione durante questo periodo, e ciò include un ritiro formale dal PTE World 2026 a Londra e dai World Airport Awards 2026”.