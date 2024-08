Dopo le compagnie aeree americane, anche le europee sospendono i voli su Tel Aviv. Le tensioni tra Israele e Libano preoccupano i vettori del Vecchio Continente, che nelle ultime ore stanno rivedendo gli schedule nei due Paesi per non mettere i passeggeri a rischio e limitare i disagi. A prendere iniziative per prime Lufthansa e Ita Airways.

Secondo quanto si apprende da Milano Finanza, il vettore tedesco ha previsto la cancellazione delle partenze da e per la città israeliana fino all’8 agosto e ha esteso la sospensione dei collegamenti verso Beirut al 12 agosto.

Ita ha annunciato invece la sospensione dell’operativo su Tel Aviv fino al 6 agosto.

Nelle ore successive, hanno sospeso lo schedule verso il Ben Gurion anche, si apprende da traveldailynews.com, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Fly Dubai, Air India, e British Airways.

Non si è ancora unita all’elenco Air France-Klm, che alla Reuters ha comunicato di stare monitorando la situazione in Libano.