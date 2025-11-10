Iag, terzo trimestre sotto le attese. Il titolo cede il 10% in Borsa

Performance finanziarie al di sotto delle attese per Iag nel terzo trimestre. Il Gruppo proprietario di British Airways, Iberia, Vueling e Air Lingus ha registrato un decremento degli utili del 2,3% (per un totale di 1,4 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che ha avuto un effetto immediato sulla Borsa.

Il titolo del Gruppo ha ceduto infatti oltre il 10% al London Stock Exchange.

A pesare sulle performance di Iag, riporta Il Sole 24 Ore, la debolezza del mercato nordamericano. “Dobbiamo tenere presente che stiamo facendo un confronto con il trimestre dello scorso anno che è stato molto forte – ha commentato il ceo Luis Gallego –. Quello che vediamo per il momento è positivo”.

Se si guarda ai numeri dei primi 9 mesi del 2025, infatti, lo scenario sembra essere migliore.

A settembre gli utili netti della compagnia aerea hanno registrato un incremento del 15,5% e il fatturato ha raggiunto i 25,2 miliardi di euro, segnando una crescita del 4,9%.

In aumento di 2 punti percentuali l’utile operativo, attestatosi a quota 2,05 milioni di euro.