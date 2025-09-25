Il ceo di Lufthansa minaccia il Governo tedesco: “Ridurre le tasse o taglieremo rotte”

“È molto deludente che la bozza di bilancio del governo per il 2026 non preveda alcuna agevolazione fiscale o tariffaria per i voli in partenza dalla Germania”. Il ceo di Lufthansa Airlines, Jens Ritter, bacchetta il Governo tedesco, dopo che gli aiuti promessi al settore dell’aviazione non sono stati inseriti nel testo del futuro bilancio federale.

In un’intervista rilasciata al quotidiano Berliner Morgenpost e rilanciata da TravelMole, il ceo minaccia il ritiro degli aerei da alcuni scali tedeschi, se i costi di mantenimento delle rotte non saranno superiori agli incassi. “Se i collegamenti non saranno più economicamente sostenibili, dovremo tagliarli e dislocare gli aerei altrove”, ha affermato.

Nel mirino dei tagli ci sarebbero gli scali regionali di Brema, Dresda, Colonia/Bonn, Lipsia, Münster, Norimberga e Stoccarda. Aeroporti che già vertono in difficoltà finanziarie.

Nell’intervista Ritter esorta, quindi, il Governo a rimediare urgentemente: “I costi per il controllo del traffico aereo e la sicurezza devono diminuire, con un maggiore sostegno statale. E la tassa sui viaggi aerei dovrebbe essere ridotta”.