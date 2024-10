Ita Airways main sponsor per le Giornate d’Autunno del Fai

C’è Ita Airways come main sponsor delle Giornate d’Autunno 2024 del Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano. “Abbiamo scelto di sostenere il Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per queste Giornate d’Autunno 2024 come nostro contributo a supporto del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, dopo aver avviato la nostra collaborazione con il Fai due anni fa, aderendo al programma Corporate Golden Donor – dice Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways. - Il patrimonio che il FAI tutela e valorizza è un bene unico al mondo, su cui è fondamentale investire per far sviluppare e valorizzare il nostro straordinario Paese”.

L’iniziativa culturale, che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, è dedicata a promuovere con visite speciali centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente non aperti al pubblico oppure perché curiosi, originali o meno conosciuti.