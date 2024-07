Il giorno tanto atteso è arrivato. A lungo sospirato, più volte rinviato e in alcune delicate fasi messo seriamente in dubbio, il matrimonio commerciale fra Ita Airways e Lufthansa dovrebbe essere celebrato questa mattina.

Oggi la conferenza al Mef

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti annunciato per oggi una conferenza stampa alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del presidente di Ita Airways Antonino Turicchi e del ceo di Lufthansa Carsten Spohr.

Sembra dunque finalmente arrivato il momento dell’ufficializzazione del via libera da parte dell’Unione europea all’operazione, che giungerebbe un giorno in anticipo rispetto alla scadenza prevista per il 4 luglio.

L’approvazione della Ue

L’annuncio, come riporta QuiFinanza, arriverebbe dopo che il 17 giugno le autorità europee avevano già espresso un orientamento positivo a livello tecnico, andando a fugare i dubbi relativi alla possibile distorsione della concorrenza che la fusione avrebbe potuto generare sul mercato.

Le condizioni

L’accordo prevede infatti specifiche condizioni per salvaguardare la concorrenza, specialmente nello scalo di Milano-Linate e sulle rotte sia a corto che a lungo raggio. Una delle principali clausole comporta l’apertura ai concorrenti, garantendo la possibilità ad altre compagnie di ottenere slot in sostituzione di quelli ceduti da Lufthansa.

Per i voli a lungo raggio, la garanzia di un servizio continuativo per almeno tre anni, sia con voli diretti che con scalo, ha sottolineato l’impegno verso una stabilizzazione del mercato.

Sembrerebbero essere stati sciolti anche gli ultimi nodi sulle rotte da Fiumicino verso il Nord America. Lufthansa avrebbe infatti accettato di aprire queste rotte alle compagnie concorrenti, garantendo in cambio l’integrazione immediata di Ita nella sua joint-venture Star Alliance, già comprendente United e Canada Airlines.

Closing in autunno

Il closing dell’operazione è atteso non prima dell’autunno, con l’ingresso dei tedeschi che verseranno 325 milioni di euro a titolo di aumento di capitale per una prima quota del 41%. Una volta versati i primi 325 milioni di euro nelle casse di Ita, Lufthansa avrà tempo fino al 2033 per portarsi al controllo totale, con un investimento complessivo di 829 milioni di euro.

Il consiglio di amministrazione sarà composto da cinque membri, di cui tre italiani, inclusi il presidente, e due tedeschi, tra cui il ceo. Pur se con una quota di minoranza, Lufthansa avrà il controllo operativo congiunto subito dopo il closing e, come ricorda Milano Finanza, nominerà l’amministratore delegato di Ita e un altro membro del cda.