L’aeroporto di Torino incontra gli agenti

‘Torino Airport incontra le agenzie di viaggi’ ha offerto l’opportunità di approfondire il network estivo dello scalo piemontese e tutti i nuovi servizi nel corso di un workshop dedicato agli addetti ai lavori del settore turistico. L’appuntamento b2b ha consentito alle adv di entrare in contatto con vettori, enti del turismo e tour operator del territorio.

Oltre 90 gli agenti di viaggi e gli 17 espositori presenti, tra vettori di linea, enti di promozione turistica e tour operator interessati a presentare le opportunità di business generate dai collegamenti offerti da e per Torino nella prossima stagione estiva 2025.

Tra queste si evidenziano le nuove rotte: Sharm el Sheikh; Chisinau, in Moldavia, servita da Flyone, nuovo vettore per l’aeroporto di Torino; Bucarest, servita da Dan Air; Olbia servita da Ita Airways, per soddisfare la domanda per una delle destinazioni leisure più richieste dal mercato.

Tra gli enti di promozione turistica presenti al workshop le rappresentanze di Belgio (Bruxelles, Fiandre e Vallonia), Israele e Spagna (Catalogna). Tra le compagnie aeree, Air France-Klm, FlyOne, Ita Airways, Lufthansa/Air Dolomiti, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, Vueling.

Il format dell’evento ha previsto una serie di incontri one-to-one finalizzati ad assicurare ad un vasto numero di agenti l’opportunità di entrare in contatto con quanti più espositori possibili e una presentazione dei servizi offerti dall’aeroporto di Torino