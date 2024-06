L’associazione piloti: “Volare con un solo pilota è una follia”

Arriva dall’associazione piloti di linea (Alpa) una risposta netta sulla questione del pilota unico, più volte ventilata negli ultimi anni sia da Boeing che da Airbus.

Il presidente dell’Alpa, Jason Ambrosi, ha infatti messo in guardia dai pericoli che potrebbero nascere da progetti di questo tipo, che vedrebbero la sostituzione del secondo pilota con l’intelligenza artificiale.

Secondo Ambrosi, come riporta preferente.com, si tratta di una “follia” che metterebbe a rischio “la vita di molte persone”.

In particolare, sottolinea, i problemi nascerebbero in alcuni casi come l’incendio di un motore oppure l’incapacità dell’unico comandante.