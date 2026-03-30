L’Icao lancia un nuovo sistema di controllo delle frontiere

L’Icao ha lanciato un nuovo sistema di Public Key Directory (Pkd) per migliorare la sicurezza e l’efficienza dei controlli alle frontiere per governi, compagnie aeree e passaporti.

Come spiega traveldailynews.com, il Pkd è un database che consente alle autorità di frontiera e ad altri soggetti autorizzati di verificare l’autenticità dei passaporti elettronici e dei documenti di viaggio digitali. Il sistema non memorizza le informazioni dei passeggeri ma analizza le firme digitali associate per verificare che non siano contraffatti.

La piattaforma aggiornata è progettata per supportare procedure di controllo dei passeggeri più rapide e sicure.

Con il nuovo sistema compagnie aeree e aeroporti potranno verificare da remoto i documenti smartphone e l’accesso a dati biometrici prima del viaggio. Per i passeggeri che aderiranno a questa modalità, le operazioni di imbarco saranno più semplici.