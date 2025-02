L’innovazione secondo Wizz Air: arriva il primo aereo con cabina Airbus Airspace

Un altro passo in avanti nell’investimento di Wizz Air nell’innovazione e nel comfort dei passeggeri. Il vettore ha ricevuto il suo primo aeromobile dotato della cabina all’avanguardia Airbus Airspace. Progettata per migliorare l’esperienza a bordo, la cabina introduce una serie di funzionalità avanzate come l’innovativo sistema di illuminazione con diverse impostazioni di atmosfera per accompagnare le varie fasi del volo, tra cui l’imbarco, i pasti, il relax e il riposo.

I bagni dell’aeromobile, poi, sono stati completamente ridisegnati con un’estetica moderna ed elegante e dotati di servizi all’avanguardia. Inoltre, i compartimenti superiori per i bagagli sono stati ripensati con un design più lineare, offrendo un aspetto più spazioso. “Stabiliamo un nuovo standard per l’esperienza dei passeggeri che volano con Wizz Air - ha dichiarato Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer di Wizz Air -. Questo nuovo design, con caratteristiche all’avanguardia e una maggiore accessibilità, rappresenta il nostro continuo impegno nel garantire il miglior viaggio possibile per tutti i nostri passeggeri”.

Wizz Air è la prima compagnia aerea europea low cost a dotare i propri aeromobili degli Airspace Standard Overhead Stowage Compartments per un maggiore comfort. L’accessibilità raggiunge poi nuovi livelli con l’introduzione della segnaletica in braille in tutta la cabina. I passeggeri ipovedenti potranno quindi usufruire di indicatori in braille per la numerazione delle file e la segnaletica dei bagni, sottolineando l’impegno di Wizz Air per l’inclusività e la comodità dei passeggeri.