Wizz Air celebra il traguardo dei 20 milioni di passeggeri all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Tamara Nikiforova, senior manager of communications di Wizz Air, ha commentato: “Siamo orgogliosi di questo traguardo, che riflette la fiducia che i nostri passeggeri ripongono in noi e rappresenta il successo della nostra continua espansione in Italia. Roma Fiumicino è una delle nostre basi più grandi e, in un anno cruciale per Roma con il Giubileo, ci impegniamo a garantire servizi ancora più efficienti”.

“Il superamento della soglia 20 milioni di passeggeri transitati a Roma Fiumicino con Wizz Air è un traguardo che va oltre il dato in sé – ha aggiunto Claudio Faustini, head of route development di Aeroporti di Roma –. Questo risultato infatti si inserisce in un contesto che ha visto il vettore avere un ruolo rilevante nell’ampliamento del network di Roma, grazie al lancio di molte nuove destinazioni sia di breve che di medio raggio, oltre al rafforzamento di mercati precedentemente poco presidiati, offrendo così nuove opportunità per milioni di viaggiatori.”.

Nel 2024, Wizz Air ha operato un totale di 300 mila voli, inclusi oltre 90 mila in Italia e più di 30 mila in partenza da Fiumicino. In questo aeroporto, la compagnia ha registrato una crescita del 38% rispetto al 2023. A livello nazionale, la compagnia ha registrato un aumento del 15%, raggiungendo oltre 18,5 milioni di passeggeri in Italia.

Roma rappresenta la base più grande di Wizz Air in Italia e la compagnia ha recentemente inaugurato un nuovo Training Center, situato nei pressi dell’aeroporto di Roma Fiumicino, operativo dal 1 ottobre 2024 per il suo personale di oltre 7 mila membri.

A Roma, la compagnia ha creato oltre 600 posti di lavoro, rafforzando il suo ruolo di importante motore economico locale.

I viaggiatori romani costituiscono una parte significativa della clientela di Wizz Air. Tra le destinazioni più popolari si annoverano Londra, Madrid, Barcellona, Parigi. Inoltre, a partire dalla fine di marzo, Wizz Air introdurrà un nuovo collegamento da Roma a Bilbao e una connessione diretta esclusiva da Roma a Saragozza.