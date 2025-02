Iberia ha deciso di aumentare le frequenze su Roma in occasione dell'Anno Giubilare. Dal prossimo 29 marzo, con l’inizio della summer, il vettore aumenterà la sua offerta con cinque frequenze aggiuntive a settimana, offrendo tra sei e sette voli giornalieri.

Inoltre, Iberia riprenderà le sue operazioni estive verso le città italiane di Catania, Olbia, Cagliari e Palermo, che torneranno a operare in questa stagione, raggiungendo lo stesso numero di voli del 2024.

L’Europa

Anche in Europa, la compagnia aerea opererà quest'estate quattro frequenze settimanali aggiuntive verso Parigi, dove offrirà fino a undici voli diretti al giorno, confermando così l'impegno di unire le capitali di Spagna e Francia.

Insieme alla capitale francese, Iberia aumenta anche la sua capacità in altre città europee. Bruxelles e Vienna avranno più voli quest'estate. In particolare, aggiungeranno due frequenze settimanali in più, arrivando fino a quattro voli diretti al giorno ciascuna.

Come ogni estate, tornano le destinazioni stagionali. Il 7 giugno riprenderanno i voli per Ponta Delgada, nelle Azzorre, con tre frequenze settimanali. L'offerta verso il Portogallo si completa con voli per Lisbona (fino a 36 voli settimanali), Porto (fino a 28 frequenze settimanali), Funchal e Faro (entrambi fino a cinque voli a settimana).

Lo stesso 7 giugno, tornano i voli per Tirana, in Albania, per il secondo anno, con fino a tre frequenze settimanali. Il 27 luglio riprenderanno i voli per Lubiana, in Slovenia, con due frequenze settimanali.

A partire dal mese di giugno sarà possibile inoltre volare direttamente verso Santorini, Mykonos (5-6 voli settimanali ciascuna) e Corfù (che raggiungerà le 7 frequenze settimanali ad agosto) dalla Spagna. Inoltre, viene potenziata la rotta per Atene, che raggiungerà le 30 frequenze settimanali ad agosto (3 in più rispetto al 2024).

Dubrovnik, Zagabria e Spalato torneranno a far parte della rete di Iberia con fino a 17 voli settimanali, 2 in più rispetto al 2024 nel caso di Dubrovnik; fino a 9 frequenze per Zagabria, lo stesso numero dello scorso anno; e fino a 9 voli per Spalato, lo stesso numero del 2024.

Il lungo raggio

Infine, sulle rotte verso l'America Latina, dove la compagnia aerea spagnola è leader indiscussa con il maggior numero di destinazioni, 18 in 16 paesi, si registreranno importanti aumenti. Nel 2025 si raggiungerà la connettività più alta della sua storia, superando anche i numeri dell'anno scorso, con 3,2 milioni di posti tra le due regioni, un aumento del 4% rispetto al 2024 con 300 voli settimanali.