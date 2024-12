E’ un podio quasi completamente rivoluzionato quello delle rotte aeree internazionali più trafficate del pianeta. La consueta classifica redatta da Oag, che come di consuetudine chiude l’anno fornendo un'altra immagine del mondo del trasporto aereo mondiale, regala per questo 2024 numerose sorprese a livello di singole rotte, anche se nel quadro generale Asia e Medio Oriente restano le aree che dominano la top ten mondiale.

La prima sorpresa e l’uscita di scena dal podio della vincitrice dello scorso anno, la Kuala Lumpur-Singapore. A livello assoluto non ha avuto un grande scossone, -3 per cento in termini di posti offerti, ma altrove sono stati fatti fatti impressionanti balzi in avanti. A partire dalla nuova leader della classifica, la Hong Kong-Taipei, cresciuta in un solo anno del 48% e capace di un’offerta da oltre 6,7 milioni di posti. E con un potenziale ancora molto alto se si considera che rispetto al 2019 ha ancora un gap del 15%.

Il resto della classifica

Seconda e terza posizione invece per la Cairo-Jeddah e la Seoul-Tokyo, entrambe in forte aumento anche rispetto al 2019, quando non figuravano neanche nelle prime dieci posizioni. Una testimonianza di come il quadro sia cambiato rispetto al pre pandemia. Tornando invece al raffronto con lo scorso anno, unico ingresso in top ten è quello della Bangkok-Hong Kong, risalita dall’undicesima alla sesta posizione.

Per l’Occidente resiste nelle prime dieci posizioni la direttrice Londra-New York, anche se in discesa di due posizioni rispetto allo scorso anno e ora decima. Tutti i primi dieci, in ogni caso, va rilevato, possono vantare un’offerta posti superiore ai 4 milioni.

Rotte domestiche

Lo studio Oag fornisce poi anche una panoramica delle rotte domestiche, dove i numeri é inevitabilmente lievitano ma la geografia rimane pressoché immutata. Il dominio è infatti per la Seoul-Jeju con più di 14 milioni di posti, mentre si scende già a 11 milioni nel resto del podio dove compaiono due rotte giapponesi, Sapporo-Tokyo e Fukuoka-Tokyo.