London City Airport introduce la tariffa per il drop-off

Anche l’aeroporto cittadino di Londra, come molte altre aerostazioni, introduce la tariffa per il drop-off.

Come riporta travelmole.com, si tratterà di un importo di 8 sterline che consentirà una sosta di massimo 5 minuti per far scendere i passeggeri dall’auto. La fee aumenterà di una sterlina al minuto fino a un massimo di 10 minuti.

La tariffa entrerà in vigore il prossimo 6 gennaio.

“Questa iniziativa fa parte del nostro impegno a incoraggiare un maggior numero di viaggi da e per l’aeroporto con mezzi di trasporto pubblici e sostenibili, già utilizzati da due terzi dei nostri passeggeri”, ha dichiarato il London City.

Almeno nel periodo iniziale i taxi autorizzati saranno esentati dalla tariffa.