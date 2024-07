Lot, da settembre il nuovo volo Varsavia-Lione

Partirà il 30 settembre prossimo il nuovo collegamento di Lot Polish Airlines dal suo hub di Varsavia a Lione, in Francia. Il volo è stato schedulato sei volte la settimana e verrà effettuato da Embraer E195 con configurazione in Business ed Economy Class.

Una nuova meta che, come spiega Amit Ray, direttore Italia, mercati Dach e India e Head of Global Corporate and Strategic Sales di Lot Polish Airlines, “va ad aggiungersi ad altre quali Riyadh, Tashkent e Innsbruck e ha un bacino d’utenza interessante sia per il traffico leisure, sia per quello business. Grazie agli orari dei voli - aggiunge - il collegamento per Lione darà ai viaggiatori la possibilità di accedere a molte altre città della rete globale di Lot via Varsavia”.

Gli orari

Il lunedì, martedì e giovedì il decollo da Varsavia è previsto alle ore 8,10, con atterraggio a Lione alle 10,30. Il ritorno è alle 11,20, con arrivo a Varsavia alle 13,40.

Il mercoledì, venerdì e domenica il decollo da Varsavia è alle 16, con arrivo a Lione alle 18,20; da qui la è alle 19,10, con atterraggio a Varsavia alle 21,30.