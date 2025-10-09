Le low cost incassano il sostegno dell’Ue nella querelle tutta spagnola sui trolley a pagamento.

L’Europa, come riporta corriere.it ha aperto una procedura di infrazione contro Madrid in seguito alla multa comminata dal Paese nei confronti di Ryanair, easyJet, Norwegian, Vueling e Volotea. A far scattare la sanzione erano stati i costi extra previsti dalle compagnie per il bagaglio a mano a bordo. Ma il provvedimento della Spagna, secondo la Commissione europea, viola le norme comunitarie riguardanti la libertà d’impresa.

Prontamente è arrivata la risposta del Governo di Madrid. “È deplorevole che la Commissione abbia deciso di posizionarsi apertamente come avvocato difensore di una manciata di grandi multinazionali che traggono profitto a spese dei diritti dei consumatori” ha affermato Pablo Bustinduy, ministro spagnolo dei Diritti dei consumatori. E ha aggiunto: “Ci rivolgeremo al tribunale europeo e difenderemo con il massimo rigore la nostra posizione”.