Lufthansa: in arrivo scioperi dei piloti

Si apre un nuovo fronte per la tedesca Lufthansa. Il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit ha infatti annunciato un voto a maggioranza da parte degli iscritti per avviare un pacchetto di mobilitazioni destinato a costringere al taglio dei voli la compagnia aerea. La decisione è stata presa contro il piano di tagli annunciato nei giorni scorsi e l’attuale situazione delle pensioni. Ancora da definire, invece, le date degli scioperi verranno invece definite nei prossimi giorni.



Come noto, lunedì scorso Lufthansa aveva annunciato un pacchetto di interventi per la riduzione dei costi del vettore, con una riorganizzazione strutturale che prevede anche il taglio di 4.000 posti di lavoro nel settore amministrativo entro il 2030. Il tutto per tornare al più presto alla redditività dopo le perdite fatte registrare nel primo semestre di quest’anno.