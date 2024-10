Lumiwings, al via dal 25 novembre il Foggia-Venezia

Lumiwings accorcia le distanze tra Foggia e Venezia. Dal prossimo 25 novembre la compagnia aerea volerà dal Gino Lisa alla volta della Serenissima.

Il collegamento - che si aggiungerà a quelli già attivi per Milano, Bergamo e Torino - avrà una frequenza bisettimanale, ogni lunedì e giovedì.

“Con la tratta per Venezia si amplia il servizio da e per l’aeroporto Gino Lisa a copertura del nord-est Italia, andando incontro alla forte richiesta da parte dei passeggeri”, commenta Dimitrios Kremiotis, accountable manager di Lumiwings.

Con l’annuncio dell’arrivo del nuovo servizio verso Venezia, aggiunge il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, “si arricchisce di un altro tassello il mosaico delle destinazioni grazie al quale, in stretta sinergia con Lumiwings e la Regione Puglia, stiamo lavorando per la ‘rinascita’ dell’aeroporto Gino Lisa. Venezia, al di là del fascino straordinario esercitato dalla città lagunare, è uno dei principali aeroporti italiani per traffico passeggeri e numero di destinazioni internazionali e intercontinentali collegate, oltre a servire un bacino ad alto potenziale economico, tra i più ricchi del nostro Paese. Peraltro, il nord – est, rappresenta storicamente per la Puglia, e il Gargano in particolare, uno dei principali mercati per flussi incoming, elemento di non trascurabile importanza che, di certo, potrà contribuire al successo del collegamento”.