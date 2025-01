Madrid Barajas principale porta d’ingresso dei vettori cinesi in Europa

Le compagnie aeree cinesi stanno guidando l’aumento delle operazioni nell’aeroporto di Madrid Barajas con l’obiettivo di farlo diventare la loro principale porta d’ingresso verso l’Europa, nonché un ponte strategico verso l’America Latina.

Secondo ABC, nell’ultimo anno, i voli tra la Cina e Madrid sono cresciuti del 73%, arrivando a 3 mila 538 nel 2024.

Attualmente, cinque grandi compagnie aeree nazionali hanno riattivato le rotte con Barajas da sette città del colosso asiatico, tra cui Pechino, Shanghai, Hong Kong Kong e Shenzen.

Come riporta Preferente, spicca il ruolo di Air China, che opera 12 frequenze settimanali tra Pechino e Madrid, tre delle quali proseguono verso San Paolo (Brasile), rendendo questa rotta una delle più lunghe al mondo. Questo modello sta emergendo come lo schema che seguiranno altre compagnie aeree cinesi, come China Eastern, che già prevede di collegare Madrid con Buenos Aires.

Ma questa scommessa non va a vantaggio solo delle aziende cinesi. Air Europa ha approfittato di questa crescita firmando un accordo di codeshare con Hainan Airlines per rafforzare i collegamenti tra Asia e America attraverso Madrid. Nell’ambito di Fitur, la società Globalia ha sottolineato come l’alleanza consentirà di “generare importanti vantaggi reciproci attraverso il nesso europeo rappresentato da Madrid-Barajas”.

Tuttavia, l’interesse asiatico per la Spagna non si limita alla Cina. Anche paesi come il Giappone e la Corea del Sud hanno riattivato i collegamenti con Madrid dopo la pandemia. Iberia ha ripreso la rotta con Tokyo nell’ottobre 2024, mentre Korean Air ha riaperto il collegamento tra Seoul e Madrid.