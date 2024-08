Malpensa, i servizi di pagamento Revolut disponibili al T1 e al T2

I servizi di pagamento Revolut sbarcano all’aeroporto di Milano Malpensa. Al T1 e al T2 sono ora disponibili distributori automatici da cui i passeggeri in transito nello scalo possono prelevare, senza alcun costo, le carte di debito Revolut.

Le carte di debito, riconosciute dal circuito Visa, possono essere utilizzate in 200 Paesi e in oltre 100 milioni di esercenti in tutto il mondo.

Una volta ottenuta la carta dal distributore automatico i viaggiatori potranno collegarla a Revolut scaricando l’app gratuitamente e creando un nuovo account online in pochi minuti. I nuovi clienti riceveranno inoltre 10 euro di cashback sulla loro prima transazione.

“Ringraziamo Sea per aver supportato questa partnership che ha permesso a Revolut di essere presente in uno degli aeroporti più innovativi d’Italia - commenta in una nota Ignacio Zunzunegui, head of growth Southern Europe di Revolut -. Revolut ha grandi progetti per l’Italia, vogliamo diventare la principale app bancaria per i nostri 2 milioni di clienti italiani e vogliamo farlo accompagnandoli ovunque e mostrando, attraverso l’esperienza, i reali vantaggi che possiamo offrire”.