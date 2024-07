Sono stati relativamente pochi i contraccolpi del caos informatico mondiale di questa mattina sul traffico aereo nazionale. Da Aeroporti di Roma, ad esempio, fanno sapere che i problemi sono soprattutto indiretti, ovvero conseguenti a ritardi o cancellazioni di voli provenienti da altri scali europei o americani.

Non sono comunque mancati i disagi e le lunghe code di viaggiatori. In tutta la mattinata dallo scalo di Fiumicino, sono circa una quindicina i voli che sono stati cancellati, mentre i ritardi dei voli in partenza verso gli Usa e il Regno Unito hanno subito una dilazione anche di tre ore.

“Stiamo lavorando per limitare i disagi” ha dichiarato anche Ita Airways in una nota.