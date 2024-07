Wizz Air ai passeggeri: “In aeroporto con almeno tre ore di anticipo”

Il down informatico sta mettendo in forte difficoltà tutte le compagnie aeree e queste si stanno attrezzando per cercare di mitigare quantomeno i disagi per i passeggeri. Come nel caso di Wizz Air che ha diramato una nota per avvisare i clienti e fornire alcune indicazioni.

Nel comunicato il vettore low cost evidenzia come al momento siano fuori uso sito e app, il sistema di prenotazione e check in online e i centri di contatto. In questo contesto Wizz Air effettuerà il check in gratuito direttamente in aeroporto ma per potere soddisfare la domanda sarà necessario che i passeggeri si presentino in aeroporto con almeno tre ore di anticipo.