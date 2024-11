Per la seconda volta in un anno il Pakistan mette all’asta la sua compagnia aerea

Pakistan International Airlines va all’asta. Per la seconda volta in un anno.

Il precedente tentativo di cedere il vettore a ottobre è infatti andato deserto: il Governo aveva fissato come base d’asta 306 milioni di euro, ma sul tavolo era arrivata una sola proposta da 36 milioni. A pesare sono stati soprattutto i debiti accumulati dal vettore.

Come riporta preferente.com il ministro per le privatizzazioni Abdul Aleem Khan ha deciso di mettere all’asta la società per la seconda volta, mettendo sul piatto per l’eventuale acquirente anche 95 milioni di agevolazioni fiscali. Lasciando aperta la porta ad eventuali ulteriori agevolazioni in base ai piani presentati.