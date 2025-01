Il 2025 si apre con i cieli internazionali in fermento. Solo nel primo mese dell’anno sono 50 le nuove rotte lanciate sul mercato del trasporto aereo.

Le novità, come riporta aviationweek.com, le novità riguardano diversi continenti, Europa inclusa.

Tra le compagnie più attive All Nippon Airways, che avvierà un volo trisettimanale tra l’aeroporto Haneda di Tokyo e l’aeroporto Arlanda di Stoccolma. A febbraio invece prenderanno il via i voli su Instanbul, dopo il debutto del volo su Milano a dicembre.

Anche Air Serbia collegherà Europa e Asia con i voli tra Belgrado e l’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong.

New entry sull’Italia

Nell’elenco anche Ita Airways, che sta per lanciare i collegamenti sulla Libia. Un volo che prenderà il via nonostante gli avvertimenti dell’Easa e che dovrà essere operato con regole particolari, considerando la situazione internazionale.

Da evidenziare anche la nuova rotta di Delta Air Lines tra l’aeroporto internazionale di Boston Logan e San Paolo Guarulhos in Brasile e i nuovi voli di JetBlue Airways dall’aeroporto regionale di Manchester-Boston nel New Hampshire.

Spazio anche per Qatar Airways, che ha ripreso a volare verso l’aeroporto di Abha, in Arabia Saudita.