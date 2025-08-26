Primo turno del campionato, i vettori che trasportano i calciatori

Il primo round del campionato di calcio di Serie A è partito, e con loro anche i primi voli charter noleggiati per trasportare i team in trasferta, poche ore prima degli incontri. Primo turno con lunghi spostamenti quasi per tutti, così Amelia ha trasportato il Lecce in trasferta a Genova. Il Bologna, che giocava nella capitale contro la Roma, ha viaggiato con Ita Airways, mentre Neos ha trasportato il SSC Napoli per il match con il Sassuolo.

GRA, la Global Reach Aviation è giunta a Parma per la Reggiana in trasferta a Palermo, mentre Aeroitalia ha portato la Lazio a Malpensa, per la partita contro il Como. SkyAlps ha invece fatto volare il Pisa a Bergamo per affrontare l’Atalanta mentre AirExplore ha trasportato gli altri toscani della Fiorentina in Sardegna per la trasferta a Cagliari.