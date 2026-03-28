Problemi di forniture: Level costretta a cancellare voli sulla Barcellona-San Francisco

Le difficoltà nella catena di approvvigionamento continuano a pesare sulle compagnie aeree. Ora tocca a Level, costretta a cancellare alcuni voli sulla Barcellona-San Francisco a causa di problemi nella fornitura dei motori.
Come riporta preferente.com, saranno operati solo collegamenti tra il 2 e il 26 aprile, con due o tre partenze settimanali, dal momento che la situazione attuale non consente alla compagnia di avere un numero sufficiente di aeromobili.
La decisione, infatti, non sarebbe legata tanto ai problemi generati dal conflitto in Medio Oriente, ma a difficoltà nella catena di approvvigionamento.
I passeggeri interessati dalla cancellazione sono già stati avvisati via e-mail. Per ora, vengono offerte due opzioni: il rimborso completo del prezzo del biglietto o la possibilità di convertirlo in un voucher per altre destinazioni all’interno del network.
Remo Vangelista