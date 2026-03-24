Royal Jordanian conferma: continuiamo a operare

Royal Jordanian continua a operare nonostante le restrizioni dello spazio aereo nell’area del Medio Oriente.
Lo ha annunciato la stessa compagnia, come riporta traveldailynews.com, sottolineato di volare verso destinazioni in cui lo spazio aereo resta aperto e sicuro.
Royal Jordanian ha anche dichiarato di stare mettendo in atto misure precauzionali per garantire la continuità operativa in linea con gli standard di sicurezza; alcuni spazi aerei regionali rimangono infatti chiusi o soggetti a restrizioni, rendendo necessari aggiustamenti alle rotte di volo.-
Le operazioni vengono gestite, ha proseguito, con cautela e flessibilità in relazione agli attuali sviluppi gepolitici dell’area.
Remo Vangelista