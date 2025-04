Una summer 2025 ricca di nuove rotte per Ryanair in Italia, ma che risente fortemente di come si sta affrontando il tema dell’addizionale comunale. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy della compagnia irlandese: “Sarà una stagione estiva importante - annuncia -. Purtroppo non abbiamo potuto aggiungere una crescita significativa su Roma e Milano a causa dell’ulteriore aumento dell’addizionale municipale deciso dal governo, entrato in vigore dal primo aprile”.

Per questa stagione estiva, quindi, Ryanair ha deciso di investire solo dove le condizioni permettevano di farlo, ovvero in Calabria, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, le tre regioni che hanno abolito l’addizionale municipale. “La summer calabra, ad esempio - continua Francioni -, si concretizza in 40 rotte, di cui 13 nuove, 1 milione e 800mila passeggeri e il supporto a circa 1700 posti di lavoro”. All’investimento di 400 milioni di dollari di Ryanair in Calabria si aggiungeranno 15 milioni di euro per realizzare due nuovi hangar a Lamezia Terme. “Sarà il nostro primo polo manutentivo del Centro-Sud, lavoriamo affinché sia pronto per il 2026 e supporterà oltre 300 nuovi posti di lavoro” aggiunge Francioni.

Completano la stagione le 21 rotte da Trieste, di cui 3 nuove, e 19 rotte da Pescara, di cui 5 nuove. Ryanair ha inoltre annunciato nuovi investimenti sull’aeroporto di Trapani, dopo che la Regione Sicilia ha deciso di abolire l’addizionale almeno sui piccoli aeroporti. “Rinnoviamo al governo l’appello ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. A questo Ryanair risponderebbe con un piano di crescita per l’Italia che prevede aggiuntivi 40 aeromobili basati, per un investimento di 4 miliardi di dollari, 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e il supporto ad oltre 1.500 posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane” conclude Francioni.

Roberto Saoncella