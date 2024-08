Ryanair di nuovo coinvolta in un nuovo scontro con Boeing. La compagnia aerea irlandese, uno dei suoi maggiori clienti a livello mondiale, afferma che il nuovo management del produttore americano “continua a deludere”.

I ritardi nelle consegne dei Boeing starebbero infatti facendo perdere milioni di passeggeri a Ryanair e ne stanno “compromettendo la crescita”, come dichiarato dall’a.d. del vettore irlandese Michael O’Leary.

Il manager ha tuttavia segnalato che calo dei prezzi dei biglietti, che ha pesato sui risultati del primo trimestre, “dovrebbe attenuarsi a circa il 5% su base annua”.

Nel dettaglio, quest’estate la compagnia prevede di trasportare 5 milioni di passeggeri in meno rispetto ai 205 milioni inizialmente previsti, con un calo potenziale nelle vendite per circa 500 milioni di euro. A penalizzarla sono stati i problemi nelle forniture di 350 Boeing 737 in ordine. “Avremmo dovuto riceverne 7 a luglio, ma ne abbiamo ricevuti cinque. Dovevamo poi riceverne dieci ad agosto. Saremo fortunati se ne riceveremo cinque. Penso che Stephanie Pope, a capo di Boeing Commercial Aircraft, e il nuovo team stiano facendo un lavoro ragionevole, ma vogliamo vedere molti più segnali che indicano che l’arretrato verrà smaltito entro quest’inverno”.

“Boeing - chiude il manager nell’intervento riportato dal Sole 24Ore - ci sta certamente pagando un modesto indennizzo, ma avrei preferito di gran lunga ottenere gli aerei”.