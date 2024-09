Sas volerà anche a Seattle da Copenhagen nella Summer 2025

Ci sarà anche Seattle nella programmazione estiva del 2025 di Sas. Saranno 5 i collegamenti settimanali che verranno attivati dallo scalo di Copenhagen, un volo che ritorna dopo 57 anni.

Con l'aggiunta di Seattle al network, Sas offrirà voli non-stop verso 11 gateway nordamericani, migliorando la sua connettività globale dall'aeroporto di Copenhagen, che funge da gateway internazionale chiave da e per la Scandinavia e il Nord Europa.

La Copenhagen-Seattle inizierà le operazioni il 21 maggio. Gli orari sono stati progettati per massimizzare la connettività con il resto della rete Sas, offrendo un accesso unico e senza interruzioni da e verso 39 città europee via Copenaghen. Destinazioni chiave come Berlino, Helsinki, Milano e Zurigo saranno tra le città che beneficeranno di questa maggiore connettività.