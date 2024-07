Sita, numeri record nel 2023: avanti nel 2024 verso la crescita

Numeri record nel 2023 per Sita. Il fornitore di tecnologia per il trasporto aereo ha alzato il velo su risultati finanziari che vedono il fatturato a quasi 1,5 miliardi di dollari, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Una crescita che dovrebbe continuare anche nel 2024.

In aumento anche il margine operativo e l’Ebitda, che ha superato del 4% le previsioni iniziali.

“Ogni nostro cliente e partner beneficia della nostra solida performance e crescita - commenta David Lavorel, ceo di Sita -. Ciò significa che possiamo autofinanziare le evoluzioni del nostro portafoglio ed esplorare ulteriori opportunità di innovazione. Questo è fondamentale per affrontare le grandi sfide che il settore dei viaggi sta vivendo e per far avanzare le nuove tecnologie che daranno forma al futuro del nostro settore. Gli sviluppi e le innovazioni del nostro portafoglio si stanno preparando per il prossimo futuro del settore, offrendo viaggi senza intoppi e senza contatto, efficienza operativa, resilienza e agilità, sostenibilità e molto altro ancora”.

L’azienda, che compie 75 anni di attività, può guardare così con fiducia al futuro. “Abbiamo superato in modo significativo gli obiettivi del primo anno del nostro piano industriale. Di conseguenza, siamo entrati nel 2024 con un forte impulso positivo - continua il ceo -. Con 75 anni di successi alle spalle, guardiamo al futuro dei viaggi. La nostra missione è quella di preparare i nostri clienti a offrire un’esperienza di viaggio e di trasporto all’avanguardia, con le tecnologie più avanzate, efficienti e sostenibili”.

Si aprono nuove sfide. “Tendenze importanti come la digitalizzazione e la sostenibilità stravolgeranno il nostro modo di lavorare, per sempre. Per 75 anni abbiamo aiutato il trasporto aereo ad affrontare il futuro. Ora - conclude Lavorel - siamo in grado di aiutare il settore dei viaggi e dei trasporti in generale a creare esperienze di viaggio sempre più fluide, a raggiungere l’efficienza operativa e la resilienza e a soddisfare i requisiti di sostenibilità”.