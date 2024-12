SkyUp Airlines, dal 2025 voli dalla Moldavia in Europa

SkyUp Airlines, la compagnia con radici ucraine che dall’inizio del conflitto ha spostato la sua attenzione su ACMI e voli charter,, ha deciso di spostare le sue operazioni in Moldavia, da dove nel 2025 opererà collegamenti regolari verso una serie di Paesi europei.

Con partenza da Chisinau, SkyUp Airlines volerà verso Parigi Beauvais in Francia ogni lunedì e venerdì, su Creta Herakilion il lunedì, mercoledì e sabato con incremento ulteriore nella stagione estiva, e su Tessalonica ogni martedì.

E ancora, saranno operati voli su Cipro Larnaca tre volte a settimana, su Lisbona in Portogallo ogni venerdì, su Barcellona in Spagna tre volte a settimana, e ancora, sempre in Spagna, su Alicante ogni lunedì e venerdì e su Palma di Maiorca ogni mercoledì e sabato.