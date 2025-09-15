Spagna, vettori in corsa per accaparrarsi gli slot lasciati da Ryanair

Ryanair lascia e i competitor avanzano. È già partita nel trasporto aereo spagnolo la corsa per accaparrarsi gli slot che la low cost irlandese lascerà scoperti il prossimo inverno.

Il vettore ha annunciato infatti nuovi tagli di rotte e di posti negli scali regionali del Paese iberico per le “tariffe aeroportuali eccessive e non competitive applicate dal gestore Aena”, accendendo lo scontro con il Governo Sanchez.

Ryanair prevede una riduzione della capacità del 16% (pari a oltre un milione di posti in meno) rispetto alla winter dello scorso anno. I tagli si sommeranno a quelli della scorsa estate, portando complessivamente a oltre 2 milioni i posti cancellati nel 2025 dalla low fare.

Ma là dove la low cost guidata da Michael O’Leary ha deciso di fare un passo indietro, iniziano a insinuarsi i competitor, nella speranza di accaparrarsi una buona fetta di traffico, nonché il controllo degli scali rimasti orfani della compagnia irlandese. Tra i pretendenti, riporta Hosteltur, ci sarebbero Vueling, Iberia Express, Wizz Air e Binter.