Tap supera il traguardo dei 2 milioni di passeggeri Portogallo-Brasile

Tap Air Portugal supera la soglia dei due milioni di passeggeri trasportati in un solo anno sulle rotte fra Portogallo e Brasile. “Tap è orgogliosa di collegare due Paesi con una storia comune e un futuro promettente. Questo record riflette il nostro impegno per la qualità dei nostri servizi e la fiducia che i nostri passeggeri ripongono nel nostro lavoro. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno scelto e continuano a scegliere Tap per i loro viaggi tra Portogallo e Brasile, e continueremo a impegnarci per offrire un’esperienza di volo eccezionale”, ha dichiarato Luís Rodrigues, ceo della compagnia.

Victor Pereira, il bi-milionesimo passeggero, ha 22 anni ed è uno studente di ingegneria della produzione. E’ partito con il volo TP028 dall’aeroporto Salvador Luís Eduardo Magalhães, a Bahia, diretto a Porto, in Portogallo, con uno scalo nella capitale portoghese. Per festeggiare il traguardo, Tap Miles&Go lo ha omaggiato con 200mila miglia.

“Ho molto apprezzato questo riconoscimento, è un elemento distintivo ed è importante per le compagnie aeree avere questo tipo di rapporto e ‘affetto’ nei confronti dei propri clienti. Anche il gesto di cui sono stato oggetto è molto bello” ha dichiarato Pereira.

Con l’arrivo del 2025 Tap intende proseguire questo percorso di crescita, ampliando ulteriormente la propria presenza tra i due Paesi e mantenendo l’eccellenza nel servizio ai clienti.