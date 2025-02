Tra capesante e champagne: le nuove specialità Emirates per la Business Class

Sono in tutto 18 i nuovi piatti che Emirates, a partire da maggio, proporrà ai viaggiatori della Business Class, e che sono frutto della collaborazione tra Jean Michel Bardet, rinomato Chef di Cucina di Moët & Chandon stellato Michelin e Doxis Bekris, vicepresidente di Culinary Design di Emirates.

Ogni creazione sarà abbinata a uno champagne Moët & Chandon e il menu è stato sviluppato per più di un anno dai master chef di Emirates e dalla Maison di Moët & Chandon in Francia, per un vettore che serve 149 pasti al minuto, per un totale di oltre 77 milioni di pasti all’anno.

I nuovi piatti abbinati comprenderanno, tra gli altri, antipasti come le capesante in camicia servite con melone verde, kumquat scottato, gelatina di limone e mandorle tostate abbinate a Moët & Chandon Grand Vintage 2016. Tra i secondi, invece, l’anatra arrosto servita con melanzane brasate e ceci con couscous, un sugo speziato al raz el hanout e pomodori ciliegini, abbinata a Moët & Chandon Rosé Impérial. Saranno disponibili anche piatti vegani.

Nel corso dell’anno di sviluppo gli chef hanno collaborato e si sono spostati tra la Francia e Dubai per creare i piatti insieme. Mentre lo chef Jean Michel si occupava di abbinare in modo innovativo i profili di sapore dei piatti e di far risaltare le note degli esclusivi champagne presenti a bordo di Emirates, il team del vettore gestiva i problemi della produzione su larga scala e si assicurava che i piatti potessero essere preparati per il gran numero di clienti a bordo.

Emirates è partner di Moët Hennessy da 33 anni e gli champagne Moët & Chandon sono disponibili in tutte le Emirates Lounges, oltre che serviti in omaggio a bordo della First e della Business Class, e acquistabili in Premium Economy e in Economy Class.