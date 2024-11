Questo mese di novembre si preannuncia particolarmente caldo sul fronte degli scioperi per treni, aerei e mezzi pubblici. Dopo lo sciopero nazionale dei treni indetto oggi da tutte le organizzazioni sindacali per protestare contro la mancanza di tutele per il personale (che finirà alle ore 17), la prima data da segnare in calendario è quella dell’8 novembre, giornata di agitazione per i lavoratori del trasporto pubblico locale, con la possibile assenza di fasce orarie di garanzia. Il giorno dopo si assenterà dal lavoro il personale Trenitalia della Campania, in uno sciopero regionale di 23 ore, dalle 19 del 9 novembre alle 18 del 10 novembre.

Il 12 novembre a subire disagi saranno i viaggiatori in aereo, a causa dello sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, proclamato dal personale della società Asc Handling nell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Incrocerà le braccia lo stesso giorno e nelle stesse ore anche il personale delle società Adr Assistance e Aviation Services all’aeroporto di Roma Fiumicino, oltre ai lavoratori della società Adb Aeroporto Marconi di Bologna e agli addetti della società Enav negli aeroporti di Lampedusa, Pescara, Napoli e Perugia, sempre dalle 13 alle 17.

Si ritorna al comparto delle ferrovie con lo sciopero di 24 ore del 13 novembre, a carattere nazionale, che interesserà il personale della società Rfi Impianti di manutenzione delle infrastrutture. Il 23 novembre è prevista un’agitazione, sempre di carattere nazionale, del personale delle aziende che svolgono attività ferroviaria merci e viaggiatori, con astensione dal lavoro di 24 ore.

Il giorno dopo, 24 novembre, non lavoreranno gli aderenti al sindacato Orsa che lavorano per Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta, mentre il 29 del mese incoceranno le braccia i lavoratori delle società di handling di Milano Malpensa, Milano Linate, Aeroporto di Venezia e il personale navigante di Wizz Air. Lo sciopero generale indetto per quel giorno interesserà anche l’intero trasporto ferroviario, che subirà disagi per l’intera giornata del 29 novembre.

Il calendario completo è disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.