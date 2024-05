Trasporto aereo in ripresa in Italia

Il trasporto aereo in Italia è in netta ripresa, una tendenza già oggi positiva che anche per il futuro è destinata a ulteriori rialzi.

È quanto emerge dai dati condivisi da Julia Simpson in occasione del media table di Milano, frutto di una ricerca effettuata da ForwardKeys.

Monitorando le prenotazioni effettive dei voli, le prospettive per il nostro Paese appaiono quanto mai luminose: nel prossimo trimestre, infatti, gli arrivi internazionali per via aerea sono destinati a superare del +12% quelli del 2023.

“Le previsioni per l’estate sono in linea con questo trend”, spiega Simpson. “Le prenotazioni per gli ingressi dall’estero, nei mesi di luglio e agosto, sono in aumento del 13% rispetto ai valori del 2023”.