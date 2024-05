Per chi ha paura di viaggiare in aereo, l'ipotesi di una turbolenza genera panico e disagio. La situazione degenera se, alla luce dei recenti fatti di cronaca, le turbolenze 'forti' diventano protagoniste delle pagine dei media e ci si interroga in maniera concreta sull'evoluzione di questo fenomeno. Secondo Paul Williams, professore di scienze atmosferiche presso l'Università di Reading in UK, ciò che dobbiamo temere per il futuro è l'incremento delle cosiddette ‘turbolenza dell'aria libera’ che si verificano ad alta quota. Stando alle stime di Williams, queste cresceranno in tutto il mondo tra il 2050 e il 2080, in particolare lungo le rotte più trafficate. “In genere, su un volo transatlantico, ci si possono aspettare 10 minuti di turbolenza” spiega il professore su msn.com .

“Penso che tra qualche decennio si potrebbe salire a 20 minuti o mezz’ora” aggiunge Williams. Sara Nelson, assistente di volo di United, sottolinea inoltre come non sia da escludere una connnessione con il cambiamento climatico. Rimane così un solo nodo da sciogliere: sono prevedibili? “Possiamo anticipare con successo circa il 75% delle turbolenze fino a 18 ore prima che si manifestino - conclude Williams -. Ma ce ne sono alcune più difficili da individuare”.