Turkish a Sidney con il volo più lungo del network

Ha preso il via il volo diretto più lungo di Turkish Airlines. Si tratta della rotta su Sidney, inaugurata oggi, che segna un’importante pietra miliare con l'espansione alla sua seconda destinazione in Australia, raggiungendo 351 destinazioni in sei continenti nella sua rete globale.

“I voli tra Istanbul e Sydney saranno effettuati con la nuova e moderna flotta di aeromobili Airbus A350-900, progettati per il comfort sulle lunghe distanze con 32 flatbed seat in business class e 297 poltrone reclinabili per i viaggiatori in economy – spiega la compagnia in una nota -. I voli, che saranno operati quattro volte a settimana via Kuala Lumpur, dureranno 19 ore con una rotta di 9.300 miglia”.

Sidney rappresenta la seconda città australiana dopo il lancio del volo su Melbourne avvenuto lo scorso mese di marzo.