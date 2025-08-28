Una nuova compagnia aerea in Europa: sbarca Air Côte d’Ivoire

Air Côte d’Ivoire lancerà il suo primo volo intercontinentale, sbarcando in Europa. La compagnia aerea nazionale della Costa d’Avorio ha annunciato il collegamento tra Abidjan e Parigi, che prenderà il via il prossimo mese.

La rotta dovrebbe decollare il 18 settembre, come precisa travelmole.com e sarà operata con il nuovo A330-900neo della compagnia, la cui consegna è prevista per domani, 29 agosto.

Il lancio segue una serie di espansioni della rete regionale all’inizio di quest’anno.

“Per la prima volta nella nostra storia, Air Côte d’Ivoire opererà un aereo a lungo raggio, in grado di effettuare viaggi intercontinentali - ha commentato il ceo Laurent Loukou -. Lo consideriamo un regalo alla nazione in occasione delle celebrazioni per l’indipendenza”.

Air Côte d’Ivoire è ora in attesa di un secondo A330-900neo che contribuirà a potenziare la sua rete intercontinentale.

Con il lancio della rotta su Parigi, Air Côte d’Ivoire rafforza il suo ruolo di hub dell’Africa occidentale, posizionando Abidjan come porta di accesso tra la regione e l’Europa.