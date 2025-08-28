Bahamas sempre più accessibili, aumentano i voli

Nuovi collegamenti aerei rendono le Bahamas sempre più accessibili tutto l’anno e aprono nuove porte verso le isole più remote dell’arcipelago. Makers Air consolida il servizio giornaliero dall’aeroporto Fort Lauderdale Executive (FXE) a Cat Island (New Bight–Freetown e Arthur’s Town) e aggiunge un terzo volo settimanale all’aeroporto Stella Maris (SML) di Long Island. Tropic Ocean Airways amplia la capacità della rotta da Fort Lauderdale a Bimini; Bahamasair si focalizza sui tour estivi tra le Out Islands.

Delta opererà un volo giornaliero non-stop tra Detroit e Nassau dal 20 dicembre 2025 al 12 aprile 2026, Aztec Airways congiunge diariamente North Eleuthera e Fort Lauderdale dal 1 agosto 2025 e American Airlines opererà tre voli giornalieri per Marsh Harbour (MHH) ad Abaco e North Eleuthera (ELH) da Miami in meno di un’ora dal 18 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026.