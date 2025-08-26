TTG Italia
Italian Exhibition Group

Volotea, l’accordo
che avvicina
l’Italia ai Caraibi

Volotea, l’accordoche avvicinal’Italia ai Caraibi

Copre tutte le rotte Volotea dall’Italia l’accordo di interlinea firmato dalla compagnia aerea con Air Caraïbes e French Bee.

Lo precisa una nota inviata dal vettore riguardo la partnership grazie alla quale i passeggeri potranno beneficiare di un biglietto unico e della gestione diretta dei bagagli per viaggiare dall’Italia a destinazioni nei Caraibi, Guyana francese, La Reunion e Nord America.

Alghero, Ancona, Genova, Olbia e Torino saranno ora collegate alla rete di Air Caraïbes e French Bee verso Point-a-Pitre, Fort de France, Cayenna, Papeete, Reunion, Saint Martin, Saint Barthélemy, Bahamas, Santo Domingo, Punta Cana, Cancun, Montreal, Miami, San Francisco, Los Angeles e Newark.

Oltre al biglietto unico, i passeggeri potranno sfruttare il trasporto diretto dei bagagli dal punto di partenza alla destinazione finale, senza necessità di ritirarli a Parigi-Orly e collegamenti ottimizzati tramite l’aeroporto di Parigi-Orly.

La vendita di questi collegamenti è già disponibile su tutti i gds e la biglietteria va emessa su piastrina Air Caraibes/TX.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana