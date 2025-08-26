Copre tutte le rotte Volotea dall’Italia l’accordo di interlinea firmato dalla compagnia aerea con Air Caraïbes e French Bee.

Lo precisa una nota inviata dal vettore riguardo la partnership grazie alla quale i passeggeri potranno beneficiare di un biglietto unico e della gestione diretta dei bagagli per viaggiare dall’Italia a destinazioni nei Caraibi, Guyana francese, La Reunion e Nord America.

Alghero, Ancona, Genova, Olbia e Torino saranno ora collegate alla rete di Air Caraïbes e French Bee verso Point-a-Pitre, Fort de France, Cayenna, Papeete, Reunion, Saint Martin, Saint Barthélemy, Bahamas, Santo Domingo, Punta Cana, Cancun, Montreal, Miami, San Francisco, Los Angeles e Newark.

Oltre al biglietto unico, i passeggeri potranno sfruttare il trasporto diretto dei bagagli dal punto di partenza alla destinazione finale, senza necessità di ritirarli a Parigi-Orly e collegamenti ottimizzati tramite l’aeroporto di Parigi-Orly.

La vendita di questi collegamenti è già disponibile su tutti i gds e la biglietteria va emessa su piastrina Air Caraibes/TX.