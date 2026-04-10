Usa e caro carburante, American Airlines e Southwest alzano i costi dei bagagli

American Airlines e Southwest Airlines si uniscono all’elenco di compagnie aeree statunitensi che in questi giorni stanno aumentando i costi per il bagaglio.

Entrambe le compagnie aeree hanno giustificato la decisione facendo riferimento l’attuale contesto operativo e alle oscillazioni dei prezzi del carburante aereo.

Secondo quanto riporta Travel Weekly, nel caso di AA l’aumento del costo del bagaglio è applicato solo alle tariffe Basic Economy. Per i biglietti emessi dal 9 aprile, il vettore ha ritoccato di 10 dollari il costo del bagaglio, portandolo a 50 dollari per il primo collo e 60 per il secondo, sia sui voli domestici che sul corto raggio internazionale. Sarà garantita una riduzione di 5 dollari solo a quanti acquisteranno i bigliatti attraverso servizi online o via app.

Ulteriori novità sono previste poi dal 18 maggio. A partire da quella data i passeggeri Basic Economy dovranno sostenere un ulteriore supplemento di 5 dollari. La compagnia eliminerà, inoltre, anche alcuni benefit per i clienti fidelizzati AAdvantage su questa tipologia tariffaria.

Per quanto riguarda Southwest Airlines, il vettore ha applicato una tariffa aggiuntiva di 10 dollari sul primo bagaglio.

Nelle scorse settimane misure analoghe sono state prese da JetBlue, United e Delta.