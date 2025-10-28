Due dei colossi del trasporto aereo del Vecchio Continente, Air France-Klm e Lufthansa Group, alzano la voce e chiedono interventi per mettere la parola fine alla concorrenza sleale. Ma questa volta nel mirino non ci sono le compagnie low cost, ma quelle cinesi.

Il perdurare della chiusura dello spazio aereo della Russia, con il conseguente aumento delle ore di volo e dei costi per effettuare voli diretti tra l’Europa e l’importante mercato cinese, sta mettendo a dura prova i big di casa nostra.

I vantaggi dei competitor cinesi

Ma la situazione viene aggravata dal fatto che, al contrario, le compagnie cinesi non hanno questo vincolo e quindi possono offrire voli più comodi e a prezzi inferiori. Non a caso queste ultime hanno progressivamente aumentato i collegamenti, mentre dal Vecchio Continente il trend è opposto.

I ceo dei due gruppi, Benjamin Smith per i franco-olandesi e Carsten Spohr per i tedeschi, hanno rilasciato un’intervista sull’argomento su Les Echo e Allgemeine Zeitung spiegando come sia necessario un intervento urgente a livello normativo. E la soluzione potrebbe essere quella proposta dalle major Usa, che pochi giorni fa hanno presentato una proposta di ordinanza che costringerebbe anche i cinesi a utilizzare le stesse rotte.