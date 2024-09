Voli: sulla rotta dei dieci miliardi di passeggeri

La soglia dei dieci miliardi di passeggeri in un anno sembra ormai dietro l’angolo. E’ quanto emerge dal nuovo report di Aci World relativo ai dati del 2024 di 2.700 aeroporti in 180 Paesi. Il World Airport Traffic Report prevede infatti per l’anno in corso una crescita del traffico pari al 10 per cento anno su anno, con una stima finale pari a 9,5 miliardi di passeggeri a livello globale (8,7 miliardi il dato definitivo del 2023).

Si tratta di un dato che supera ormai quello pre Covid del 2019, chiudendo così una lunga parentesi negativa generata dal blocco causato dalla pandemia. Scorporando i dati, poi, emerge come il traffico internazionale sia oggi pari al 43 per cento del totale.

“Le informazioni fornite in questo rapporto, che riaffermano l'accuratezza delle previsioni del 99,99% di Aci World, sono fondamentali per gli stakeholder dell'aviazione, i responsabili politici e i professionisti del settore per prendere decisioni informate e basate sui dati e pianificare strategicamente il futuro”. Commenta il direttore generale Justin Erbacci.