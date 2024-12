Vueling: da aprile la novità del Firenze-Bruxelles

C’è anche la Firenze-Bruxelles tra le novità di Vueling per il prossimo anno. Il vettore è la prima e unica low cost ad attivare questa rotta, che sarà disponibile a partire dal 1° aprile con voli in decollo ogni martedì, giovedì e sabato.

I biglietti sono già in vendita. La compagnia collega Bruxelles anche a Catania in Italia, oltre a Barcellona e Madrid, e poi ancora Parigi e Londra Gatwick. La nuova tratta è un altro chiaro segnale della volontà di investire nel nostro Paese e fa seguito all’aumento delle frequenze tra Genova e Bacellona previsto per la prossima estate, con quattro voli a settimana da metà maggio, che diventeranno poi cinque nei mesi di luglio e agosto.