Vueling, più voli tra Genova e Barcellona nell’estate 2025

Più frequenze tra Genova e Bacellona nell’estate 2025. Vueling si appresta a intensificare gli impegni sulla rotta nella prossima summer, operando inizialmente quattro voli a settima da metà maggio, per poi passare a cinque nei mesi di luglio e agosto.

“Con l’aumento delle frequenze tra Genova e Barcellona per la prossima stagione estiva, Vueling conferma la sua strategia di incremento dei voli per offrire ai nostri clienti un servizio sempre migliore e più diversificato - dichiara Jordi Pla, chief Network and Strategy Officer di Vueling -. Inoltre, ribadiamo il nostro impegno nei confronti dell’Italia, puntando a rafforzare i collegamenti strategici in questo mercato per noi fondamentale”.

“La decisione di Vueling di rafforzare l’operativo estivo sulla Genova-Barcellona contribuisce a migliorare la connettività aerea del nostro scalo, anche grazie ai voli in connessione che permettono di collegare la nostra città con numerose destinazioni della Spagna e non solo - aggiunge Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova -. Un’ottima notizia che conferma il successo di questa rotta e dimostra la fiducia e la volontà del vettore di investire sulla città di Genova”.