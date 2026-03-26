Arriverà il prossimo primo luglio, in anticipo rispetto a quanto previsto, il quarto aereo che Wizz Air posizionerà sull’aeroporto di Venezia e che consentirà di aumentare l’offerta sullo scalo lagunare, con l’avvio anche di due nuove rotte.

Grazie alla new entry la low cost avvierà da inizio luglio il volo giornaliero su Napoli (che salirà a 11 frequenze da dicembre) e una rotta stagionale su Alghero, che avrà tre frequenze settimanali. L’aereo sarà inoltre di supporto per il lancio di nuove tratte internazionali precedentemente annunciate: Bilbao, Malaga, Alicante e Siviglia.

“L’ulteriore sviluppo dell’offerta domestica, con rotte come Napoli, è particolarmente significativo - dice Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Riflette una chiara tendenza della domanda verso collegamenti diretti, convenienti ed economici all’interno dell’Italia e rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la nostra posizione sul mercato. Allo stesso tempo, stiamo espandendo l’offerta internazionale, aumentando le frequenze e offrendo maggiore scelta e flessibilità ai nostri clienti”.